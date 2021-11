„47 Mio. € investiert, trotzdem weniger Schulden“

„Wollen Weg weitergehen“

Man wolle den Weg des „umsichtigen Wirtschaftens“ und ausgiebiger Diskussionen in den Gremien weitergehen. Um den steigenden Wohnkosten auch in Telfs entgegenzuwirken, sei es an der Zeit, die Wohnbauförderrichtlinien anzupassen. Für die Austragung großer Events in der Zukunft sieht man das gerade im Bau befindliche Hotel in der Nähe des Sportzentrum als Lückenschluss beim Thema verfügbare Betten.