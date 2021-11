48 Covid-Patienten in Tirol auf Intensivstation

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle kratzt in Tirol schon an der 15.000er-Marke. Wie ist die aktuelle Lage in den Krankenhäusern? In den heimischen Spitälern mussten mit Stand Freitagvormittag insgesamt 274 Covid-Patienten stationär behandelt werden, davon 48 auf der Intensivstation.