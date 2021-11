Russlands Team unter steirischer Führung

„Weil Abfahrt kein Kindergeburtstag ist, haben wir ein erfahrenes Betreuerteam engagiert“, so Mitter. Der 56-jährige Steirer Christian Huber, der zuletzt am Arlberg mit Nina Ortlieb gearbeitet hat, hat Erfahrung ohne Ende: „Er hat in der Zeit von Eberharter und Knauß beim ÖSV gearbeitet“, so Mitter, „war in Sotchi im Team von Olympiasieger Mayer. Er hat auch in der Schweiz mit Didier Cuche gearbeitet.“ Bei den Eidgenossen hat er aber nach einem Streit mit Alpinchef Frehsner alles hingeworfen. In Russland hat Huber weniger Druck, wie Mitter schmunzelnd anmerkt: „Wir wären froh, wenn Trikhichev heuer zumindest einen Weltcup-Punkt holt.“