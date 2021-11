Holt euch wieder den Applaus des Gegners!

Wieder baut sich vor Sturm ein Goliath auf! In der Europa League wartet heute Donnerstag (21 Uhr) auswärts PSV Eindhoven. Doch die Ilzer-Truppe will auch in Holland was mitnehmen und traut sich die nächste Überraschung zu. Und vielleicht gibt’s ja im VIP-Klub von Eindhoven neuerlich Standing Ovations für die Schwarzen. Das erlebte Sturm-Präsident Christian Jauk zuletzt bei Real Sociedad.