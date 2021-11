Einmal die Lok steuern, oder doch für immer?

Die ÖBB suchen Personal

Alles nicht so einfach, wie gedacht, also. Die einjährige und bezahlte Ausbildung ist fordernd. Ganz klar. Man müsse sich reinhängen und durchbeißen, heißt es. Damit man in die Zukunft investieren könne. Im Endeffekt lohne es sich aber. „Ich bereue die Entscheidung keinen einzigen Tag“, sagt Christoph. Wahrscheinlich geht es seinen insgesamt 35 Tiroler Kolleginnen und Kollegen ähnlich – 16 davon sind Frauen. Und es sollen mehr werden. Die ÖBB wollen Frauen an Bord holen, suchen aber generell aktiv neues Personal, um Personalmangel aufgrund von Pensionierungen und Ausweitung des Angebots entgegenzuwirken. In Tirol suchen die ÖBB jährlich insgesamt 40 neue Lokführerinnen und Lokführer. Jeden Monat startet deshalb ein Kurs.