Ski-Ass Julia Scheib will die Rivalen „einkochen“

„Man muss nichts schönreden, danach bin ich in ein kleines Loch gefallen, habe ich eine große Leere verspürt“, denkt Skifahrerin Julia Scheib zurück. Mitte Februar riss sie sich zum zweiten Mal nach 2016 das Kreuzband - das hatte drei Operationen zur Folge und zerrte an den Nerven. „Zwei davon waren Nachkorrekturen. Ich habe eine Zeit lang täglich Schmerzen gehabt. Da hat mir mein gesamtes Umfeld viel Kraft gegeben und an mich geglaubt. Dafür bin ich allen sehr dankbar!“