Raser-Bremse auf B156 ab dem Sommer

Zahlreiche Raser-Unfälle auf der Lamprechtshausener Straße B156 zwangen Salzburgs zum Handeln um die Strecke sicherer zu machen. So wird es ab nächsten Sommer eine Section Control geben. „Jede Maßnahme gegen Raser ist zu begrüßen. Die Section Control wäre ein großer Schritt und sicher effizient“, so Johann Mühlbacher, Ortschef in Anthering. Viel mehr könne man wahrscheinlich nicht machen. Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen fertiggestellt. Danach folgen Vergabe und Aufbau.