Golf-Star Schwab: Highlight auf dem Lieblingskurs

Caddie in Flitterwochen

Die nächste Station ist Südafrika. Nächste Woche spielt Matthias auf der DP World Tour (löst die European Tour ab) die SA Open Championship in Sun City. Ab 9. Dezember folgt die Alfred Dunhill Championship in Malelane. Da Caddie James Baker sich dann in den Flitterwochen befindet, hat Schwab einen südafrikanischen Caddie aus dem Umfeld von Sergio Garcia an seiner Seite. Das organisierte Manager Irek Myskow.