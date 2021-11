LASK verspielt 3:0-Vorsprung: „Bin stinksauer“

Andreas Wieland (LASK-Trainer): „Ich bin stinksauer, dass wir das 3:0, eine komfortable Führung, aus der Hand gegeben haben. Man kann das Spiel dreiteilen: Ein sehr dominanter LASK in den ersten 40 Minuten, mit einer Unachtsamkeit beim Gegentor knapp vor der Halbzeit. Das war auch der Dosenöffner für Sturm, das in der zweiten Hälfte dominanter war. Wir haben die Konterchancen nicht gut fertig gespielt. Die letzten zehn Minuten waren wir in Unterzahl und Sturm dem 4:3 näher. Sturm hat nach dem ersten Tor Lunte gerochen, wir haben unsere Intensität und Tempo in der zweiten Hälfte nicht halten können. Das wollten wir durch die Wechsel aufrechterhalten, was aber nicht gelungen ist.“