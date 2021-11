Freude am Laufsport bereits bei Kindern wecken

Profisportlerin Hütthaler war am Start ihrer Karriere selbst erst zehn Jahre alt. Heute blickt die gebürtige Wiener Neustädterin auf viele nationale und internationale Erfolge zurück – darunter den 2. Platz beim Ironman in Klagenfurt 2015. „Die Kinder sind mit Freude beim Laufen dabei. Wir versuchen, jedes Training so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten“, erklärt Hütthaler. Ausdauertraining, Laufschule und Sprints stehen dabei ebenso auf dem Programm wie Hürdenläufe oder Dehnen.