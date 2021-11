Gerüchteküche brodelt! Folgt Zidane auf Solskjaer?

Die Zeit von Trainer Ole Gunnar Solskjaer beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United ist offenbar abgelaufen. Wie die Zeitung „Times“ am Samstag nach United 1:4-Debakel bei Watford berichtete, wollten die Clubbosse noch am Samstagabend die Trennung von Solskjaer besprechen. Demnach sollte es bei einer Sondersitzung per Video nur noch um die Abfertigung gehen.