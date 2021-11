Letzte Stunden in Zoo und Co.

In Zoo und im Salzburger Spielzeugmuseum war am Samstag nur ein durchschnittlich besuchter Tag. In Hellbrunn zeigte man sich darüber wenig überrascht. „Die meisten Leute sind Einkaufen. Dafür wird es am Sonntag sicher rund gehen“, erklärte eine Zoo-Mitarbeiterin. Die letzten Stunden, inklusive viel Sonne, werden es heute womöglich in sich haben. Bevor auch der Zoo in die Zwangspause geht.