Ernst Schmuck: Schülerlotse aus Leidenschaft

Neun Helfer unterstützen mittlerweile

Da bemerkte er plötzlich, dass es niemanden mehr gibt, der die mehr als 200 Volksschüler sicher in die Schule geleitet. Kurzerhand beschloss Schmuck daher, das selbst in die Hand zu nehmen - der Rest ist Geschichte. „Die Polizei meinte dann, dass ich das eigentlich eh super mache und sie es daher nicht mehr übernehmen müssen“, so Schmuck. Zumindest alleine ist der 77-jährige Pensionist in seiner Dienstzeit zwischen 7 und 8 Uhr aber nicht mehr. Neun Helfer unterstützen Schmuck inzwischen als Schülerlotsen. Und das mit vollem Einsatz - und bei jeder Witterung.