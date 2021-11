Rechnungshof lobt steirische Radverkehrsstrategie

„Die vorliegende Prüfung des Rechnungshofes ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit in den vergangenen Jahren“, freut sich Landeshauptmann-Stv. Anton Lang, der die Radverkehrsstrategie im Jahr 2016 in den Landtag einbrachte. „Gemeinsam mit unseren Städten und Gemeinden haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht. Derzeit befinden sich 24 Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 200 Millionen Euro in Vorbereitung oder Umsetzung. Der Ausbau des Alltagsradverkehrs in der Steiermark schreitet damit unaufhaltsam voran und unsere Radverkehrsstrategie erfreut sich bei Städten, Gemeinden aber auch bei den Bürgern immer größerer Beliebtheit. Zusammen werden wir optimale Bedingungen für alle Radfahrer in der gesamten Steiermark schaffen“, sagt Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang.