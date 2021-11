Drama in Familie: Die Mama kommt nicht mehr heim

Und es hört auch hier nicht auf. Die kleine Scarlett, die so so herzlich lacht - auch um sie gibt es schreckliches Bangen. In ihrem winzigen Körper wurde ein Tumor entdeckt. Zunächst heißt es beobachten, sagt der Vater. Aber ob dann eine Chemo nötig ist? Die Kleine, die uns so unschuldig anstrahlt, um ihr Leben kämpfen muss? Was an Schmerzenh auf sie zukommen könnte und überhaupt - man könnte verzweifeln, allein schon bei der Vorstellung.