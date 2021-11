Barisic verrät: SO muss neuer Rapid-Coach ticken!

Didi Kühbauer ist als Trainer des SK Rapid seit Kurzem Geschichte, wer ihm wann auf dem heißen Stuhl in Wien-Hütteldorf nachfolgt, noch offen - doch jetzt verrät Rapids Sportdirektor Zoran Barisic immerhin, was er sich vom neuen Mann an der grün-weißen Seitenlinie erwartet, nein, was er von ihm fordert …