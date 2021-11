Europacup ist für Amstetten auch eine Last

Nach dem überraschenden 3:1 in Kharkiw steht für Amstettens Volleyballer die Tür zum Sechzehntelfinale im Challenge-Cup sperrangelweit offen. Florian Ringseis und Co. fehlen im am Mittwoch (19 Uhr) Rückspiel nur zwei gewonnene Sätze, um in die nächste Runde einzuziehen. Manager Henschke: „Wir wollen den Bären aus dem Osten nun endgültig erlegen.“