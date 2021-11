Ekel-Video aus Grazer Kebap-Lokal sorgt für Wirbel

Ein ekelerregendes Video aus einem Grazer Kebap-Lokal macht derzeit im Netz die Runde. Es zeigt einen Verkäufer hinter der Theke, der die Hosen heruntergelassen hat und mit seinen Händen im Intimbereich zugange ist. Dabei spart der Herr Körperöffnungen nicht aus und grinst hämisch in die Kamera - das rund 20-sekündige Filmchen ist an Widerlichkeit kaum zu überbieten! Der Gedanke daran, dass derselbe Kebap-Verkäufer in dem Lokal im Bezirk Gries Speisen zubereitet, sorgt für Schaudern.