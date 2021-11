Vandalen beschossen Mobilfunkmasten mit Pfeilen

Blinde Zerstörungswut oder eine gezielte Aktion? Die Autobahnpolizei Gleinalm ermittelt nach einer rätselhaften Sachbeschädigung an einem Mobilfunkmasten an der Pyhrnautobahn. Unbekannte beschossen den Masten in der Nacht auf Sonntag mit Pfeilen und Bolzen. Der Sendemast fiel dadurch sogar teilweise aus, der Schaden beträgt mindestens 20.000 Euro.