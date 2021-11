Steirer (17) ließ Verletzten auf der Straße liegen

Gegen 16:45 Uhr gerieten zwei stark betrunkene Jugendliche (16 und 17 Jahre alt) aus dem Bezirk Südoststeiermark auf einem Parkplatz eines Cafés in Streit. „Die tätliche Auseinandersetzung verlagerte sich in weiterer Folge auf die angrenzende, stark befahrene Bundesstraße 66, wo der 17-Jährige den 16-Jährigen zu Boden stieß“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung.