AC Wals: Angst vor leerem Haus im Finale

Zur Not hilft Livestream

„Möglich wäre auch, dass wir die 600 Sitzplätze in der Halle belegen können, keine Stehplätze erlauben.“ Sollte jedoch gar kein Publikum möglich sein, wird Wals auf den heuer gut erprobten YouTube-Livestream setzen. „Da hatten wir im Schnitt 1500 Zuschauer bei den Heimkämpfen“, so Marchl. Für Markus Ragginger, Simon Marchl und Co. auf der Matte aber nur ein schwacher Trost.