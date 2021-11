Haftstrafen für Erbschleicher-Paar rechtskräftig

Monatelang wurde der 80-Jährige gepflegt, Besorgungen erledigt, gemeinsam ging es zum Friseur oder zum Arzt nach Wien. Und auch ein Notar wurde besucht: Denn schließlich sollte sich der ganze Aufwand ja auch lohnen. Gelingen sollte dies einerseits durch ein Testament, in dem der 49-Jährige und seine Frau als Erben eingesetzt wurden, durch Übertragung einer Liegenschaft – sprich das Haus des kranken Mannes – und auch noch durch den Abschluss einer Lebensversicherung. In Summe winkten den „fürsorglichen“ Pflegehelfern rund 800.000 Euro. Der Tipp dazu war übrigens vom Sohn des Pärchens gekommen: Der Bankmitarbeiter hatte die Eltern über den wohlhabenden, aber geistig verwirrten älteren Mann informiert. Schließlich hat das Betrügerpaar selbst Schulden in der Höhe von rund 400.000 Euro. Schlussendlich durchkreuzte aber die rechtmäßige Erbin – die Tochter des 80-Jährigen – die Pläne der beiden und brachte den Fall vor Gericht.