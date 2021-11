21 Jahre lang Parksünder zu Unrecht abkassiert

Die Parksünder von Graz

Wie viele Parksünder werden eigentlich jedes Jahr in Graz erwischt? „2020 wurden 138.766 Strafen ausgestellt“, weiß Thomas Lambauer, der zuständige Bereichsleiter beim Parkraumservice. „Heuer waren es bis Ende Oktober 126.562.“ Corona-bedingt waren es im Vorjahr auffallend weniger. 112 sogenannte Straßenaufsichtsorgane überwachen den ruhenden Verkehr, 63 machen zeitgleich Dienst. 900 Parkscheinautomaten sind in Graz aufgestellt, der erste kam 1999. 25.270 bewirtschaftete Parkplätze gibt es in der Landeshauptstadt, davon befinden sich 14.660 in der blauen Kurzparkzone und 10.610 in der grünen Parkzone.