„Blues Brothers“: Eine geglückte Gottesmission

Sehr saubere Regiearbeit

Die „Blues Brothers“ führten auch eine nicht so bekannte Hitparade zwei Jahre lang an. Nämlich die, als der Film, bei dem die meisten Autos geschrottet wurden. Regisseur John Landis schaffte dies 1980 mit insgesamt 104 Kraftfahrzeugen, davon 60 ausgemusterte Polizeiautos. Und hier kommen wir von einer mit ihren Bildern im Bewusstsein fest verankerten Hollywood-Großproduktion in das doch so viel bescheidenere Tiroler Landestheater und die dortigen Möglichkeiten. Eine dramaturgisch geschickte Lösung ließ sich hierfür Regisseurin Susi Weber mit insgesamt sechs beeindruckenden „Freerunnern“ einfallen. Dank einer ausgefeilten Choreografie schaffen es diese, „Tänzer in der Luft“ mit einem hohen Maß an schwerelos wirkender Dynamik diese wohlbekannte, lange und Dutzende Autos vernichtende Verfolgungsjagd atemberaubend auf die Bühne zu bringen.