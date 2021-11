Robin Hood kämpft gegen die Gentrifizierung

Was in seiner Grundausrichtung wie eine sehr moralische Adaptierung des Sagenklassikers klingt, kommt durch die pointenreichen Dialoge und Songtexte von Robert Persché und Walter Raidl in bester Boulevard-Tradition auf die Bühne. Die Wortwitze fliegen mindestens so schnell und tief wie die Pfeile von Robin Hood. Dazu mixt das Duo noch flotte Ensemblenummern und ein paar herzige Balladen, die der Liebe zwischen Robin und Marian musikalisch Gewicht verleihen.