Schladming: Sorge vor Ansturm der Party-Touristen

Wenn die Nacht das Ennstal fest im Griff hat, fahren sie an den Wochenenden zu Hunderten in Zügen nach Schladming: Jugendliche aus der nahen und ferneren Umgebung, die im WM-Ort feiern wollen. Viele von ihnen zieht es aus dem Nachbarbundesland Salzburg in die Steiermark.