Steirische Ärzte für Ausweitung der Impfpflicht

„Auch wenn es viele nicht hören wollen, aber die Impfverweigerer - also all jene, die sich impfen lassen könnten, es aber nicht tun - sind die Treiber der aktuellen Welle“, sagt Herwig Lindner, Präsident der Ärztekammer Steiermark. Bei einem Medientermin mit führenden Medizinern am Samstag in Graz begrüßte er die Impfpflicht für Gesundheitsberufe, die Minister Mückstein tags zuvor angekündigt hatte: „Wir haben eine Fürsorgepflicht für Patienten und dürfen für sie nicht zur Gefahr werden, weil Mitarbeiter ungeimpft sind.“