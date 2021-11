„Weiß nicht, wie viel Zeit man mir noch gibt“

Schmerzen in der Brust

In der Liga stehen zwei entscheidende Spiele an - am Samstag in Traiskirchen (17.30), nächste Woche dann das Steirer-Derby gegen den UBSC Graz. Was es Coffin noch schwerer macht, ist die Personalsituation: Neben dem verletzten Center und Rebounder Justin Briggs macht vor allem Nemanja Krstic sorgen. Der Serbe verspürte zuletzt Schmerzen und Druck in der Brust, verbrachte die letzten Tage im Spital. Erste Schreckensmeldungen bestätigten sich Gott sei Dank nicht, aber „Nemo“ wird weiter von Ärzten untersucht. An Spielen ist nicht zu denken.