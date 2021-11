Barcelona: Kommt Leipzig-Star als Aguero-Ersatz?

Laut der „Bild“-Zeitung besteht eine reelle Hoffnung, dass Olmo an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Der 16-fache spanische Nationalspieler spielte ab seinem 9. Lebensjahr an der Akademie „La Masia“ von Barcelona, mit 16 ging er nach Kroatien, zu Dinamo Zagreb. Ein Schritt, den damals viele nicht verstanden hatten, aber einer, der sich lohnte: Kurz nach seiner Ankunft stand er schon in der Startformation der Kroaten. Seitdem wollte ihn Barca immer wieder zurückholen, doch das Geld fehlte.