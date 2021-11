Bitter: Leitinger bleibt Olympia-Fluch erhalten

Von einem Tag auf den anderen ist alles vorbei: Statt den Fokus auf das Parallel-Rennen in Lech zu legen, muss sich Roland Leitinger seit Dienstag mit dem dritten Kreuzbandriss seiner Karriere beschäftigen. Die nächste OP, die nächste Reha. Der 30-Jährige kennt das nur zu gut. „Ich verspüre eine große Leere“, hatte der Auftakt-Zweite von Sölden in einem ersten Statement gemeint. Ach sein Bruder Gerald, zugleich Skiclub-Obmann und Boss des Leitinger-Fanklubs in St. Martin/Lofer, war zermürbt.