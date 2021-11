Kritik an verjüngter Reese Witherspoon am Cover

„Wir sind nicht da, um Frauen einzubalsamieren“

„InStyle“-Chefredakteurin Laura Brown verteidigte ihr Team auf Twitter: „Hey an alle, die sich über das Retuschieren beschweren. Reese war supersexy, mit markantem Augen-Make-up und viel gestyltem Haar. Man sieht sie sonst fast nie so, was ja genau unser Ansatz war. Schaut euch doch einfach mal das Video auf Instagram als Beweis an. Wir sind bestimmt nicht im Geschäft, um Frauen einzubalsamieren.“