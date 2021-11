Taschentuch in den Mund gesteckt: Baby verstorben

Wieder ins Gedächtnis gerufen wurde am Montag am Landesgericht in St. Pölten ein Todesfall, der schon zu Beginn des Jahres für Erschütterung gesorgt hatte: Ein Vater (heute 34) hatte bereits am 22. Jänner 2016 seinen sechs Wochen alten Sohn ein Papiertaschentuch in den Mund gesteckt, woraufhin das Baby kurz danach im Krankenhaus verstarb. Zuerst wurde der Vorfall vertuscht, am Montag musste der Vater sich aber vor dem Landesgericht verantworten.