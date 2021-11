Diesel wirbt um „Rock“ für „Fast & Furious“-Finale

In einem offenen Brief auf Instagram hat Action-Star Vin Diesel seinen Schauspiel-Kollegen Dwayne Johnson um eine Rückkehr zur „Fast & Furious“-Reihe gebeten. „Mein kleiner Bruder Dwayne ... die Zeit ist gekommen. Die Welt wartet auf das Finale von Furious 10“, schrieb der 54-Jährige in seinem Post. Dazu postete er ein Foto, das die beiden Schauspieler zeigt.