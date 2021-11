Physiotherapie: Dringender Ausbau für 2022 geplant

Zusätzlich 16 Therapeuten mit einem Kassenvertrag

Zu diesem bestehenden Angebot sollen ab kommendem Jahr Verträge mit weiteren 16 Therapeuten abgeschlossen werden. Laut ÖGK-Fachabteilung werden die Stellen speziell in den Regionen Reutte, Osttirol sowie den Bezirken Landeck und Schwaz, aber auch den Seitentälern (Ötztal, Brixental) ausgeweitet. Also in jenen Regionen, in denen Betroffene bisher lange Wartezeiten oder lange Wege in Kauf nehmen mussten.