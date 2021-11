Vorstoß: Kellergassen wollen Weltkulturerbe werden

Just am westlichsten Zipfel des Weinviertels wurden bei einem Kongress in Röschitz die Weichen zur Aufwertung der Kellergassen gestellt. Denn bei der Veranstaltung des Vereins der Kellergassenführer und Agrar Plus, der Entwicklungsgesellschaft für den ländlichen Raum, war man sich rasch einig: „Wir werden beantragen, dass die Kellergassenkultur von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt wird“, sagt Vereinsobmann Joachim Maly.