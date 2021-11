Auf leise Kritik folgt donnernder Rauswurf

Vorwürfe aus Bevölkerung

Als im heurigen Frühjahr ehemalige Angestellte des örtlichen Pflegeheimes und Angehörige von Bewohnern an ihn herantraten und über Missstände klagten, sah es der Steirer, im Brotberuf Apotheker, als seine Pflicht, diese im Gemeinderat zu deponieren. Was er am 30. Juni 2021 auch tat: „Es ging unter anderem um den Vorwurf, wonach Bewohner wegen Personalmangels bereits nachmittags Schlafmittel verabreicht bekommen würden “, erzählt Ortner.