Markus Schöttl: Der Harry, der aus Kärnten kam

Österreich ist ein „Platz im Herzen“

In insgesamt sieben Städten auf der ganzen Welt läuft das Musical, das die Geschichte des erwachsenen Harry Potter in zwei Teilen erzählt. Vor der Pandemie konnten Schöttl und das Ensemble bereits auftreten. Jetzt, knapp zwei Jahre später, wird am 5. Dezember noch mal Premiere gefeiert. Verspürt er einen großen Druck so kurz davor? „Ich glaube, wir alle haben einen wahnsinnigen Druck verspürt, den uns eigentlich niemand gemacht hatte. Aber das war vor allem beim Start im Jahr 2019 so.“ Und jetzt? „Nein, ich genieße es, weil ich weiß, was gebraucht wird. Wir hatten ja schon 17 Vorstellungen, wenn man so will“, lächelt er.