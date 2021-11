Nach Unfall in Graz: Polizei sucht Zeugen

Zwei 15-Jährige befuhren am 26. Oktober gegen 19:30 Uhr mit ihren Mopeds hintereinander den rechten Fahrstreifen des Schönaugürtels in Graz-Jakomini in östliche Richtung. Ein Abschleppfahrzeug fuhr zur gleichen Zeit auf dem linken Fahrstreifen in dieselbe Richtung. Ungefähr auf Höhe Schönaugürtel Nr. 16 befanden sich die Fahrzeuge auf derselben Höhe.