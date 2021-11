Mann stopfte seinem Baby Taschentuch in Mund - tot

Einem Niederösterreicher wird nächsten Montag in St. Pölten der Prozess gemacht, weil er seinem Baby ein zusammengeknülltes Papiertaschentuch in den Mund gesteckt haben soll. Der Fremdkörper gelangte nach Gerichtsangaben in den Rachen und verschloss die Atemwege. Erst eine halbe Stunde später konnte das Taschentuch durch den Notarzt mit einer Zange entfernt werden. Der wenige Wochen alte Säugling starb. Dem Mann wird Körperverletzung mit tödlichem Ausgang vorgeworfen.