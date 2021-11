Hartbergs „Duracell-Hase“ isst was Gscheit´s

Besser geht’s nicht! Tobias Kainz stand diese Saison in allen Pflichtspielen der Hartberger in der Startformation. „Tatsächlich? Dann bin ich ja wirklich der Musterschüler“, schmunzelt der Mittelfeldmotor. 1344 Minuten hat er schon absolviert, bei Kurt Russ ist der Sechser gesetzt. Auch heute wieder, wenn es daheim gegen Aufsteiger Klagenfurt geht. Es läuft beim 29-Jährigen - und er läuft und läuft wie der „Duracell-Hase“ aus der Werbung. „Zum Glück bin ich von Verletzungen bislang verschont geblieben, aber ich achte auch auf meinen Körper.“ Und auf die Ernährung. Der Slogan „Iss was Gscheit’s“ ist bei den Oststeirern mittlerweile Programm. Die Zeiten, als der Pizza-Lieferant quasi zur Mannschaft gehörte, sind längst vorbei.



Ernährungsberaterin statt Pizzadienst

Mit Ernährungsberaterin Darinka Stock ist der Klub auch beim Drumherum professioneller aufgestellt. „Sie versorgt uns nach dem Training mit den richtigen Shakes“, erzählt Kainz. Und auch beim gemeinsamen (und gesunden) Mittagessen der Mannschaft wollte der Verein den nächsten Schritt setzen. „Das hat mit dem Catering allerdings nicht so gut geklappt“, erklärt Kainz, wieso das gemeinsame Mahl vorerst wieder eingestampft wurde. Heute will die Russ-Truppe jedenfalls die Klagenfurter verputzen und mit dem zweiten Sieg in Folge in die Teampause gehen. „Auch wenn wir jetzt Vierter sind, die Tabelle ist trügerisch, an sie dürfen wir gar nicht denken“, betont Kainz, der mit seinem Spezi David Alaba im regen Austausch ist. „Wir telefonieren häufig, zu seinem Supertor gegen Barcelona hab ich David natürlich gratuliert. Und wenn es sich ausgeht, besuche ich ihn in der Winterpause in Madrid.“