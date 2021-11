In St. Pöltner Bunker werden gute Tropfen gelagert

„Darf es ein rauchiger Whisky sein, der gleich vom ersten Schluck weg Assoziationen an die jetzt besonders nebeligen schottischen Highlands weckt?“, lockt Oliver Kloiber einen Gast, den es eher zufällig in die Bar am Frauenplatz im Herzen St. Pöltens verschlagen hat. „Ja, so einer und kein anderer muss es sein“, antwortet der Mann an der Bar.