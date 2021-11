Schauspielhaus Graz: Neue Intendantin steht fest

Danach unterrichtete sie an zahlreichen Hochschulen - darunter auch das Mozarteum in Salzburg. Von 2014 bis 2016 war sie Schauspielleiterin und Chefdramaturgin am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Seit 2016 ist Vilter Professorin für Dramaturgie und Regie an der Kunsthochschule Berlin Weißensee. Als freie Dramaturgin hatte sie zuletzt etwa an der Uraufführung von Peter Handkes Stück „Zdenek Adamec“ bei den Salzburger Festspielen mitgearbeitet.