St. Johann: Firmenchef kämpfte gegen Feuer

Flammen standen über den Hallen der Entsorgungsfirma Höller. Insgesamt sieben Feuerwehren waren am Mittwochabend in St. Johann im Pongau gefordert. Sachverständige und Kriminalisten forschen noch an der Ursache. Für einige Floriani war der Brand auch eine Erinnerung an ein früheres Feuer in der Firma.