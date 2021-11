Salzburg kapituliert vor dem Coronavirus

Um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, sollte ab kommenden Montag salzburgweit die 2,5-G-Regel in Kraft treten. Hier ruderte Wilfried Haslauer jedoch am Donnerstag zurück. Das Maßnahmenpaket rund um 2,5-G am Arbeitsplatz und 2-G in der Nachtgastronomie kommt nicht, weil auch eine entsprechende Bundesverordnung nächste Woche kommen soll. Man wolle Doppelungen vermeiden.