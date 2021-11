„Ich will nicht mit null Punkten aussteigen!“

Mit 32 Jahren ist „JJ“ der älteste Mann im schwarzen Team, mit 23 Länderspielen und 44 Europacup-Partien hat der ehemalige Moskau-, Nijmegen-, Luzern- und Rizespor-Legionär fußballerisch schon einiges erlebt, mit elf Saisontoren und elf Assists ist er der Topscorer der Truppe. Auch wenn bei einer UEFA-Umfrage 93 Prozent der Befragten am Donnerstag einen Sociedad-Sieg gegen Sturm erwarten, macht sich der Premstättner nicht ins Hemd: „Ich hab schon ein paar Erfahrungen mit Spaniern gemacht. Einmal haben wir mit dem Nationalteam 1:5 gegen David Silva und Co. verloren, aber mit Salzburg haben wir 2011 in Bilbao beim 2:2 nicht schlecht ausgesehen. Ich erwarte mir eine ähnliche Partie wie in Graz und wenn wir auf den Platz bringen, was wir können, mit aggressivem Pressing, hohen Ballgewinnen und schnellem Umschalten, können wir es ihnen sehr schwer machen.“