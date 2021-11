Eine Diva, eine Revolution und ein tapferer Tenor

Falsche Distanz

Der eiserne Vorhang verwandelt sich in eine Kinoleinwand und zeigt die ersten Szenen des Films. Damit sind die guten Ideen aber aufgebraucht. Was folgt, ist eine eher unzusammenhängende Aneinanderreihung von Liedern, die in ein omnipräsentes Mikrofon gesungen werden. Trotz heftiger Knutscherei will auch keine glaubwürdige Beziehung zwischen den beiden Protagonisten aufkommen. Nicht einmal das sonst so überzeugende Buffo-Paar (Anna Brull als quirlige Anführerin einer weiblichen Brigade und Ivan Oreščanin als Reporter ohne Grenzen) bekommen da eine Chance. Distanz an der falschen Stelle hilft einer Operette nicht.