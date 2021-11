Tirol: Sonniger Lichtblick zum Wochenende hin

Galtür besonders trocken

Besonders markant fiel die Trockenheit im Bergland und damit in Tirol aus. Die neun Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einem Monat in Galtür stellen sogar ein Minus von rund 90 Prozent dar. Die Gemeinde im Paznaun war somit der zweittrockenste Ort in ganz Österreich. Am Arlberg in St. Anton gab es ebenfalls ein Minus von 75 Prozent.