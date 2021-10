Steirerin (80) geriet unter Traktor-Anhänger - tot

Eine 80-Jährige ist am Sonntagnachmittag in Feldbach in im Bezirk Südoststeiermark bei einem Unfall mit einem Traktor ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, dürfte die Frau unter den Ladeanhänger eines Traktors geraten sein und dabei tödliche Verletzungen erlitten haben.