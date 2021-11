Trotz Verletzung Spitzenplatz noch abgesichert

Das zweistündige „GetzenRace“ hatte es schon in sich, würden sich doch nur die besten 15 der 60 Teilnehmer für den zweiten Teil qualifizieren. Und das Rennen begann schlecht für den Salzburger Nachwuchsracer Walkner: „Zwei Fahrer haben in der ersten Kurve viel zu spät gebremst und mich von hinten gerammt“, berichtete der GASGAS-Pilot im Anschluss. Die Folge: Er verspürte sofort starke Schmerzen am rechten Daumen.