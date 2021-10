Tiroler (28) trennt sich bei Arbeitsunfall Fuß ab

Fataler Arbeitsunfall am Samstag im Tiroler Lechtal: Beim Befüllen eines Hackschnitzel-Lagerraumes geriet ein 28-jähriger Einheimischer mit seinem Bein in die automatische „Förderschnecke“ - dabei wurde ihm der linke Fuß amputiert! Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.